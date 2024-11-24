Память героев Сталинградской битвы почтили в Химках

В школе «Флагман» городского округа Химки состоялся открытый урок истории, приуроченный к значимой дате — началу контрнаступления советских войск под Сталинградом. Участники мероприятия смогли узнать подробности одной из ключевых битв Великой Отечественной войны и посмотреть фрагменты исторических фильмов, посвященных этому событию.

На уроке присутствовали не только школьники и педагоги, но и почетные гости — председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и депутат муниципального округа Куркино Владимир Кавалеров.

«Сталинградская битва — это символ стойкости и мужества нашего народа. Сотни тысяч солдат и офицеров проявили невероятное мужество и высокое воинское мастерство в борьбе за свободу и независимость родины», — подчеркнул важность сохранения памяти о героизме советских солдат Сергей Малиновский.

Открытый урок стал не только способом почтить память героев, но и важным шагом в передаче исторического наследия молодому поколению. Депутат Юлия Мамай напомнила о масштабной патриотической работе, которая проводится в Химках. В округе реализуется множество мероприятий, направленных на укрепление связи между поколениями и воспитание любви к родине. Это открытые уроки, кинопоказы, встречи с участниками СВО, культурные и спортивные события.

«Мы стремимся объединить разные поколения вокруг общих ценностей, таких как любовь к России и своему городу. Это помогает создать атмосферу единства и взаимопомощи», — отметила Юлия Мамай.

Открытый урок в школе «Флагман» стал частью большой работы по сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма. Такие мероприятия помогают молодежи осознать значимость подвига предков и воспитывают в ней уважение к истории своей страны.

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