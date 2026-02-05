Память героев Сталинградской битвы почтили сотрудники оборонного предприятия в Химках

Сотрудники оборонного предприятия собрались, чтобы вспомнить героев Сталинградской битвы. Лекцию, посвященную годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, организовали на базе МКБ «Искра».

Специалисты конструкторского бюро обсудили ключевой переломный момент Великой Отечественной войны. Им рассказали о значении сражения и его влиянии на дальнейший ход войны в Европе.

«Сталинградская битва стала одним из решающих этапов войны. Наша задача — сохранить правду о подвиге советского народа и передать ее молодежи», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Лектор подробно разобрал стратегические причины битвы, подготовку операции «Уран» и особенности уличных боев. Он объяснил, как победа Красной Армии изменила ход войны.

«Сегодня особенно важно противостоять искажению истории. Мы должны с уважением относиться к памяти защитников Отечества», — заявил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Эта встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений» в Химках. По словам муниципального депутата Инны Монастырской, программа укрепляет связь поколений и формирует уважение к истории страны.