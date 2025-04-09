Память Героев СССР Рудневой и Жиганова почтили в Балашихе

Патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений», посвященное памяти земляков — Героев Советского Союза Евгении Рудневой и Владимиру Жигунову, прошло в Салтыковской гимназии в Балашихе. В мероприятии приняли участие депутаты, педагоги, волонтеры, военные и жители округа.

В ходе мероприятия участники вспомнили подвиги летчиков Евгении Рудневой и Владимира Жигунова, а также выпускника Салтыковской гимназии, участника специальной военной операции Владимира Алексашина. Учитель истории гимназии Мария Жеребятьева рассказала о боевом пути и доблести этих героев, подчеркнув, что их подвиги напоминают о том, что история учит быть сильными, сплоченными и готовыми к самопожертвованию ради высших идеалов.

Руководитель волонтерского отряда гимназии Виктория Вутман поделилась информацией о благотворительных акциях в поддержку специальной военной операции, отметив, что сбор и отправка гуманитарной помощи — это не просто задача или обязанность, а моральный долг и проявление человечности, объединяющее всех.

Ветеран боевых действий в Сирии, подполковник запаса Валерий Селиверстов подчеркнул важность сбора гуманитарной помощи и проявления заботы о ближних.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику Евгении Рудневой, установленному на территории гимназии.