Память Героев Социалистического труда почтили в Красногорске

Одним из таких мест стал дом № 2 на улице Кирова, где жил Николай Дьяков. Слесарь механосборочных работ Красногорского механического завода получил это звание за выдающиеся достижения в выполнении плана 1959–1965 годов.

«Это человек, который был предельно скромным, если можно так выразиться. Когда ему дали звание Героя Соцтруда, об этом я узнала от своей соседки. То есть мы даже не знали дома, что он представлен к такому высокому званию. Те приборы, которые он создавал своими руками, использовались на благо нашей Родины во всех отраслях, начиная с космоса и заканчивая нашими вооружёнными силами», — поделилась воспоминаниями дочь Николая Ивановича Татьяна Никулина.

Ученики гимназии № 2 активно участвовали в этих мероприятиях, выражая благодарность и уважение к прославленным труженикам Красногорска. Это стало доброй традицией для образовательного учреждения.