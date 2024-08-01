Память героев Первой мировой войны почтили на стадионе «Родина» в Химках

Гостем встречи стал ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов. Он рассказал гостям о подвигах российских солдат, которые сражались на фронтах Первой мировой войны. После все желающие смогли сдать нормативы ГТО. В итоге все 15 человек получат золотой значок.

«Сегодня как никогда важно уделять особое внимание патриотическому воспитанию не только молодежи, но и взрослого населения. Изучение отечественной истории, знакомство с героическим прошлым России в различных форматах — это то, что позволяет сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие провели в рамках нового патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его реализуют по инициативе Совета депутатов городского округа.

«Этот проект — не просто комплекс мероприятий, это настоящий призыв к единению, к сплочению вокруг общих ценностей, к сохранению памяти о подвигах наших предков. В рамках него для горожан еженедельно проходят лекции по истории, мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. Принять участие в них может каждый абсолютно бесплатно», — сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, в округе существует виртуальный музей «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы!». На сайте собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, литература по теме и экспонаты городских музеев.

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