Память героев Отечества почтили на чемпионате по боксу в Серпухове

Памятное мероприятие традиционно провели в рамках всероссийского чемпионата по боксу среди женщин. Спортсмены возложили цветы к Вечному огню.

Мероприятие прошло на Соборной горе. Участниками стали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководители силового блока, депутаты городского Совета.

Также в митинге поучаствовали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по боксу, участницы чемпионата России, тренеры, судьи, волонтеры и молодежные активисты.

«Роль спорта в патриотическом воспитании молодежи стремительно растет. В наших силах сделать все, чтобы подрастающее поколение помнило своих соотечественников, которые отдали жизнь ради мирного будущего русского народа», — сказал Сергей Никитенко.

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