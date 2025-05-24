Память героев — освободителей Мариуполя почтили в Химках

Митинг ко Дню полного освобождения Мариуполя в 2022 году прошел в Химках. Жители возложили цветы к обелиску защитникам Отечества.

Участниками мероприятия стали местные общественники, члены Ассоциации ветеранов СВО, майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк и жители Химок.

«Наши военнослужащие сегодня демонстрируют преданность Родине и стойкость, находясь за ленточкой. Ежедневно они рискуют жизнью ради нашего мирного будущего. Мы со своей стороны стараемся для них — проводим добровольческую работу, направленную на поддержку участников СВО и их семей», — сказала общественница Екатерина Калюжная.

Кроме того, тематический открытый урок, посвященный этой теме, провели в школе № 30. По словам муниципального депутата Татьяны Кавторевой, такие мероприятия регулярно проводят в Химках в рамках масштабной патриотической программы.