Память героев обороны Севастополя в 1941 году почтили в Химках

Торжественное возложение цветов к монументу «Ежи» состоялось в городском округе Химки. Мероприятие посвятили началу обороны Севастополя в 1941 году.

Участие в мероприятии приняли неравнодушные жители, ветераны боевых действий, учащиеся школ, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Память о великих подвигах прошлого важна для воспитания духа патриотизма. Мы почтили минутой молчания память погибших воинов и возложили к мемориалу красные гвоздики», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также жителям округа рассказали, как проходила оборона Севастополя и какое значение она имела для победы.

Встречу организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы, концерты, круглые столы и спортивные активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».