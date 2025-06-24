Память героев «Матча смерти» почтили в Балашихе

В Балашихе в библиотеке имени Андрея Белого прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений». Встречу посвятили подвигу советских футболистов, сыгравших легендарный «Матч смерти» в Киеве во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие волонтеры, школьники, участники боевых действий, активные жители Балашихи, а также директор «Спортивной школы „Орион“» Максим Морозов и подполковник, руководитель исполкома местного отделения «Офицеры России» по городскому округу Балашиха, член президиума Железнодорожного городского совета ветеранов Розалия Абатурова.

Собравшиеся почтили память игроков команды «Старт», которые в августе 1942 года на оккупированной территории одержали победу над немецкой командой «Флакельф».

Этот матч стал символом мужества и несгибаемой воли советских спортсменов. За отказ проиграть оккупантам пятеро футболистов были расстреляны.

«Подвиг советских футболистов учит нас стойкости, честности и преданности Родине. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые сегодня, как и их прадеды в годы Великой Отечественной войны, защищают страну в зоне специальной военной операции. Они продолжают дело предков с той же отвагой и преданностью», — отметил Морозов.

Патриотические встречи регулярно проходят в культурных и образовательных учреждениях Балашихи. Их цель — объединить жителей вокруг исторической памяти, воспитать уважение к подвигам героев прошлого и активную гражданскую позицию у молодежи.