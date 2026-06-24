Память героев легендарного Малахова кургана почтили в Химках

На стадионе «Родина» прошло патриотическое мероприятие, посвященное годовщине отражения штурма на Малахов курган в 1855 году. Главными слушателями стали параспортсмены клуба «Благо», для которых понятие «преодоление» имеет особый смысл.

В мероприятии приняли участие активные жители и почетные гости. С приветственным словом к собравшимся обратился лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

«Малахов курган стал для всего мира символом несгибаемого духа русского солдата. В июне 1855 года наши предки доказали, что даже под шквальным огнем превосходящих сил противника можно выстоять, если за тобой — правда и родная земля. Отражение того штурма стало триумфом воли и тактического мастерства. Сегодня мы вспоминаем не просто исторический эпизод, а подвиг людей, которые превратили обычную высоту в неприступную крепость духа», — отметил Павел Миронов.

Участникам встречи подробно рассказали о ходе обороны Севастополя в годы Крымской войны. Малахов курган был ключевой позицией, господствующей над городом, и именно на него союзные войска направили свой главный удар. Гости узнали о том, как под командованием выдающихся военачальников русские матросы и солдаты в течение долгих месяцев удерживали бастионы под непрекращающимися бомбардировками. Особое внимание уделили дню отражения генерального штурма, когда доблесть защитников заставила отступить лучшие армии Европы.

«Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и интересы Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Наши современники на передовой равняются на тех, кто когда-то стоял на смерть на бастионах Малахова кургана. В Химках мы реализуем масштабную программу „Успех V единстве поколений“, чтобы объединить горожан всех возрастов вокруг любви к России и к своему городу», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотическая лекция на стадионе «Родина» стала частью системной работы, проводимой в городском округе для сохранения исторической памяти. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках нее химчане регулярно посещают мероприятия, направленные на укрепление связи между прошлым и настоящим страны.