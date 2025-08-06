Память героев Курской битвы почтили в Химках

В микрорайоне Новогорск в Химках прошло памятное мероприятие, посвященное одной из важнейших дат Великой Отечественной войны — освобождению Орла и Белгорода во время Курской битвы. Памятная встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V Единстве поколений».

В дошкольном учреждении в Новогорске прошла встреча, приуроченная ко дню освобождения Орла и Белгорода, который ежегодно отмечают 5 августа. Именно в этот день в 1943 году завершилась одна из ключевых фаз Курской битвы. Победа стала переломным моментом в войне и укрепила боевой дух Красной армии.

«Мы обязаны сохранять историческую правду. Курская битва — пример стойкости и тактической мощи. Эти уроки истории необходимы нам и сегодня», — подчеркнул Алексей Федоров.

Гостям рассказали о ходе боевых действий, стратегическом значении операции, вкладе командования и солдат. Присутствующим показали архивные видеоматериалы, фотографии и редкие документальные кадры.

«Такие мероприятия помогают взрослым и молодежи понять, почему память о войне важна. Через историю мы воспитываем чувство гордости за страну», — отметил Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что инициатива направлена на сохранение исторической памяти и формирование гражданской ответственности.