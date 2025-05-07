Память героев-дорожников почтили у мемориала на трассе М-1 в Одинцове

Торжественная церемония в честь погибших в годы Великой Отечественной войны героев-дорожников прошла в Одинцове. Их память почтили у мемориала на 71-м километре трассы М-1 «Беларусь». На мероприятие пригласили ветеранов отрасли и представителей дорожных организаций.

Мемориал на трассе увековечил память семи дорожников, которые 23 апреля 1942 года вступили в бой с противником на 135-м километре Минского шоссе. Ценой своих жизней они смогли выиграть время для перегруппировки советских войск.

«В годы Великой Отечественной войны тысячи дорожников стали на защиту страны. Под огнем врага они строили и восстанавливали дороги, по которым шли войска, везли раненых, доставляли продовольствие и боеприпасы. В суровых условиях они работали день и ночь, чтобы обеспечить связь между фронтами», — сказал первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

В тылу дорожники помогали прокладывать новые пути эвакуации, по которым перевозили людей и оборудование.

В память о героях к памятнику возложили цветы.