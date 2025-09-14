Память героев Донбасской операции почтили в Химках

В День освобождения Мариуполя от фашистских захватчиков в 1943 году у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» в Химках провели торжественное возложение цветов и высадку саженцев. На мероприятии гости узнали, как проходило освобождение, сколько техники и людей было задействовано, и какое влияние оказали те события на достижение Победы.

Участникам встречи напомнили о ходе Донбасской наступательной операции 1943 года, ключевой частью которой стало освобождение Мариуполя. Взятие этого крупного промышленного центра и порта на Азовском море имело огромное стратегическое значение, лишив противника важной базы и открыв советским войскам путь к дальнейшему освобождению юга страны.

«Это была важнейшая победа. Мне особенно радостно видеть здесь так много молодых лиц, школьников. Это значит, что эстафета памяти в надежных руках, и подвиг наших предков никогда не будет забыт», — обратилась к собравшимся Наталья Каныгина.

В честь памятной даты участники акции возложили цветы и высадили у мемориального комплекса кустарники, как символ того, что память о героях должна расти и цвести, передаваясь из поколения в поколение.

«Очень важно, что мы не просто возлагаем цветы, но и благоустраиваем наши памятные места. Совместно с жителями, высаживая эти кустарники, мы делаем память живой и осязаемой. Наша задача — поддерживать мемориалы в достойном состоянии, ведь это наш долг перед героями прошлого и перед теми, кто сегодня сражается в зоне СВО. Они должны знать, что их подвиг чтят и помнят», — отметила Ирина Спирина.

Патриотическое мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей.