В Химках 14 августа у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» в микрорайоне Левобережный прошла церемония возложения цветов, посвященная годовщине начала Донбасской наступательной операции 1943 года. Жители округа, волонтеры и почетные гости почтили память бойцов, освободивших Донецкий угольный бассейн от захватчиков восемь десятилетий назад.

В рамках акции «Вахта Памяти» участникам рассказали об историческом значении Донбасской стратегической операции, целью которой стало освобождение одного из важнейших промышленных районов страны и разгром группировки вермахта.

После исторического рассказа собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили красные гвоздики к подножию мемориала.

«Сохранение исторической памяти — это основа национального самосознания. Сегодня связь поколений ощущается особенно остро: российские военнослужащие вновь проявляют мужество и верность долгу, защищая страну», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Памятное мероприятие в Левобережном стало частью патриотической работы, которая регулярно проходит в Химках. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил, что в округе организуют встречи, акции и проекты, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями.