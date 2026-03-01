Память героев-десантников почтили в Химках

В Химках у памятника «Героям необъявленных войн» в сквере Марии Рубцовой почтили память бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Чечне 26 лет назад. Неравнодушные жители, молодежь города и воспитанники патриотического отделения «СОВА» возложили цветы в честь подвига десантников, вступивших в неравный бой с превосходящими силами противника.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт 90 десантников приняли бой с бандами численностью около двух тысяч человек. Из того сражения живыми вышли только шесть бойцов. За этот беспримерный подвиг 22 десантника удостоены звания Героя России (21 — посмертно), 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 — посмертно).

В траурной церемонии приняла участие депутат Юлия Ишкова. По мнению народного избранника, пример стойкости псковских десантников является высшим образцом воинского долга.

Подвиг 6-й роты навсегда останется в истории России как символ мужества, верности присяге и боевому братству. Память павших героев почтили минутой молчания.