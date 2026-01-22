Память героев блокадного Ленинграда почтили в Химках

Организаторы рассказали о трагических событиях блокады и о том, как мужество ленинградцев повлияло на исход войны. Особое внимание уделялось духовной силе жителей города, их способности преодолевать трудности и сохранять верность своим идеалам даже в самых тяжелых условиях.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что прорыв блокады стал не только военной победой, но и символом человеческой стойкости и солидарности.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что такие встречи помогают молодежи прочувствовать величие подвига и понять цену мира и жизни. «Пока мы помним и передаем эту память дальше, подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда остается живым», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Депутат Галина Болотова добавила, что мероприятия, посвященные истории родного края и страны, объединяют жителей и помогают находить единомышленников.