Память героев блокадного Ленинграда почтили в Химках

В честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Химках почтили память героев. Во всех школах округа прошли тематические уроки, а в учреждениях культуры были организованы выставки и встречи, посвященные этой героической и трагической странице истории страны.

Химчане, волонтеры, депутаты и представители общественных организаций возложили цветы к памятнику «Подвиг милосердия» и почтили память погибших минутой молчания.

В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» волонтеры раздавали участникам символические порции хлеба весом 125 граммов — минимальную суточную норму для жителей осажденного города. Организаторы рассказывали о событиях тех 872 дней, когда Ленинград, несмотря на ежедневные бомбардировки и страшный голод, не сдался врагу.

В завершение церемонии были зажжены сотни свечей — по числу дней блокады, создав трогательную символическую инсталляцию памяти.