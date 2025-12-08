Память героев Битвы за Москву почтили в Подольске

В Подольске 5 декабря прошли памятные мероприятия, посвященные началу контрнаступления советских войск под Москвой, которое началось в 1941 году. На Площади Славы глава округа Григорий Артамонов, его заместители, представители администрации, благочиния и жители города возложили цветы к Вечному огню.

Руководитель регионального и местного отделения «Юнармия» Евгений Лукошников отметил важный вклад Подольска в это историческое событие, подчеркнув, что город стал символом трудовой доблести и героизма. «Подольские курсанты, Талалихин и работа заводов — все это связано с Битвой за Москву», — заявил Лукошников.

В школе имени Героя России Александра Монетова также провели мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Директор учебного заведения Инна Горкавая отметила, что 5 декабря 1941 года стало переломным моментом для страны. Она подчеркнула важность таких мероприятий для воспитания патриотизма у молодежи.