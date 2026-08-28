Память героев битвы за Днепр почтили в Химках

Памятную акцию, посвященную Дню начала битвы за Днепр, провели на территории спорткомплекса «Планерная» в Химках. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и почтили минутой молчания память погибших.

Битва за Днепр началась в августе 1943 года и стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Одним из ее ключевых этапов стало форсирование Днепра советскими войсками, потребовавшее огромных усилий и сыгравшее важную роль в дальнейшем ходе боевых действий.

Память о героях Великой Отечественной войны в Химках сохраняют благодаря регулярным патриотическим акциям и памятным мероприятиям.

«Каждый должен понимать: мир, в котором мы живем, завоеван огромной ценой. Мы стремимся передать эту память тем, кто будет жить после нас. В Химках для этого реализуют программу „Успех в единстве поколений“», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Мемориальные места Химок остаются площадками для проведения памятных мероприятий и встреч представителей разных поколений. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила, что такие места помогают сохранять живую связь с историей и передавать память о прошлом молодому поколению.