Память героев битвы под Москвой почтили в Химках

В Химках 5 декабря состоялась памятная церемония, посвященная 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В этот день жители города, глава городского округа Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, участники специальной военной операции и представители местных предприятий возложили цветы к монументу «Противотанковые ежи» и почтили память героев минутой молчания.

Елена Землякова подчеркнула значимость победы под Москвой, отметив, что она стала возможной благодаря героизму солдат и усилиям тружеников тыла. «Каждый километр земли, каждый дом, каждая улица становились неприступной крепостью», — сказала она.

В годы войны жители Химок активно участвовали в строительстве оборонительных сооружений, создав более девяти километров противотанковых рвов и 19 километров проволочных заграждений. На местных предприятиях было изготовлено около 1,2 тысячи противотанковых ежей, которые укрепили оборону.

В конце ноября 1941 года часть территории Химкинского района была оккупирована фашистами. Здесь оборонялись войска 16-й и 20-й армий, штаб 20-й армии находился в Химках. Линия обороны проходила по реке Клязьма и Ленинградскому шоссе.

Монумент «Противотанковые ежи», установленный в 1966 году на 23-м километре Ленинградского шоссе, стал символом Великой Победы и памяти о тех, кто сражался за Родину.