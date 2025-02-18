Память героев Афганской войны почтили в Химках

Тематическую лекцию, посвященную Дню памяти о российских военнослужащих, выполняющих долг вдали от Отечества, провели в библиотеке № 7 городского округа Химки. Подобное мероприятие провели и в школе «Наследие». Присутствующим рассказали о подвигах солдат в Афганистане, о героически погибших жителях Химок Саяре Ималетдинове и Игоре Жаринове.

Как отметил муниципальный депутат Глеб Демченко, мужество и самоотверженность героя Афганской войны из Подрезково Игоря Жаринова навсегда останутся в сердцах жителей Химок.

По словам лидера Движения общественной поддержки Егора Ченюка, мы должны помнить и уважать тех, кто боролся за Россию в самых тяжелых условиях.

«Саяр Ималетдинов своим примером показал, что такое истинное мужество и преданность Родине. Сегодня особенно важно сохранить и передать эту память будущим поколениям. Наши дети должны знать, какие герои жили рядом с нами», — добавил он.

Отметим, что патриотические лекции провели в рамках масштабной патриотической программы, главный слоган которой «Успех в единстве поколений». Жителей Химок регулярно знакомят с важными событиями и личностями страны.