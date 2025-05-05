Память бойцов ВОВ из микрорайона Филимоново почтили в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Митинг и торжественная церемония возложения цветов к памятнику павшим воинам микрорайона Филимоново прошла в Павловском Посаде.В мероприятии приняли участие заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова, депутат Московской областной Думы Линара Самединова, депутаты местного Совета, представители Совета ветеранов и Павлово-Посадского благочиния, а также жители города.

Светлана Аргунова отметила, что несмотря на прошедшие годы, память о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто своим трудом ковал Победу — на заводах, в полях и госпиталях, навсегда сохранится в сердцах нашего народа. Она объединяет, делает сильнее и учит ценить мир, не забывая о той высокой цене, которую заплатили наши предки.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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После церемонии возложения венков в Доме культуры «Филимоновский» состоялся благотворительный показ спектакля «Жизнь как подвиг» театра «Город». Постановка рассказывает о судьбе легендарной летчицы Великой Отечественной войны Галины Павловны Брок-Бельцовой.

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