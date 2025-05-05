Память бойцов в канун Дня воинской доблести Подмосковья почтили в Серпухове

Накануне Дня воинской доблести Подмосковья жители городского округа Серпухов собрались, чтобы почтить память защитников Родины. Инициатором проведения этого мероприятия стал депутат Государственной Думы Александр Коган.

Возложить цветы к памятным местам пришли депутаты окружного Совета, представители силовых ведомств, духовенство Серпуховского благочиния, общественные активисты, а также школьники, студенты и их преподаватели.

Красные гвоздики возложили у памятника воинам 49-й армии, Стелы «Город воинской доблести» у Вечного огня, мемориала Памяти в микрорайоне имени Ногина и мемориала Воинской Славы на улице Крюкова. Каждое из этих мест священно и бережно сохраняет память о героизме воинов.

«Важно, что молодое поколение чтит и помнит подвиг своих дедов и прадедов», — отметил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Алексей Шимко.