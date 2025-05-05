Память бойцов в канун Дня воинской доблести Подмосковья почтили в Серпухове

Фото: Пресс-служба Городского округа Серпухов

Накануне Дня воинской доблести Подмосковья жители городского округа Серпухов собрались, чтобы почтить память защитников Родины. Инициатором проведения этого мероприятия стал депутат Государственной Думы Александр Коган.

Возложить цветы к памятным местам пришли депутаты окружного Совета, представители силовых ведомств, духовенство Серпуховского благочиния, общественные активисты, а также школьники, студенты и их преподаватели.

Красные гвоздики возложили у памятника воинам 49-й армии, Стелы «Город воинской доблести» у Вечного огня, мемориала Памяти в микрорайоне имени Ногина и мемориала Воинской Славы на улице Крюкова. Каждое из этих мест священно и бережно сохраняет память о героизме воинов.

«Важно, что молодое поколение чтит и помнит подвиг своих дедов и прадедов», — отметил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Алексей Шимко.

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