Память балерины Майи Плисецкой почтили в Химках

Гости говорили о феномене, навсегда изменившем представление о русском балете.

«Значение Майи Плисецкой для отечественной хореографии и мирового балета огромно. Это была не просто балерина, это была бунтарка, новатор, личность невероятного масштаба. Она не боялась ломать каноны, и именно ее смелость, ее уникальная пластика и драматический талант открыли новую эру в балетном искусстве», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Майя Плисецкая, удостоенная званий Народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», стала символом русского балета на мировой сцене. Ее «Умирающий лебедь», «Кармен» и другие работы навсегда вошли в историю искусства.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки „отменить“ русскую культуру, особенно важно помнить и говорить о выдающихся деятелях искусства России. Имя Майи Плисецкой — это наш ответ любым попыткам принизить величие русской культуры. Мы должны передавать это наследие нашим детям, чтобы они гордились своей страной», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Как отметила муниципальный депутат Ирина Спирина, вечер памяти балерины стал частью масштабных патриотических мероприятий, реализуемых в Химках. Ежедневно в округе проводятся мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, способствующие формированию крепкого и осознанного общества.