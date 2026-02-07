«Единая Россия» организовала в Жуковском памятную церемонию в честь юбилея авиаконструктора Олега Антонова. Участники акции возложили цветы к его бюсту.

Александр Сидякин напомнил, что легендарный авиаконструктор был уроженцем Подмосковья и умер на Украине. Он подчеркнул, что россияне, в отличие от украинцев, разрушающих памятники советским деятелям, будут отстаивать историческую правду.

«Мы сохраняем память о всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав. Проект „Единой России“ „Историческая память“ как раз направлен на сохранение этой памяти», — отметил Синякин.

Денис Перепелицын добавил, что Антонов по праву считается отцом советской военно-транспортной авиации. Конструктору заслуженно присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили Сталинскую и Ленинскую премии.

«Чего стоит только создание знаменитого „кукурузника“ — Ан-2, который до сих пор летает, применяется в сельском хозяйстве и не только А Ан-22 „Антей“ — первый в мире широкофюзеляжный самолет, установивший множество рекордов грузоподъемности», — добавил депутат.

Антонов внес огромный вклад в развитие авиации. Он разработал десятки планеров более 20 типов самолетов, которые считаются символом надежности во всем мире.