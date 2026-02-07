Память авиаконструктора Антонова почтили в Жуковском
«Единая Россия» организовала в Жуковском памятную церемонию в честь юбилея авиаконструктора Олега Антонова. Участники акции возложили цветы к его бюсту.
В мероприятии приняли участие молодогвардейцы, горожане, сотрудники ОКБ имени Яковлева, глава Центрального исполнительного комитета партии, федеральный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин и руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.
После возложения цветов они посетили Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Жуковского.
Александр Сидякин напомнил, что легендарный авиаконструктор был уроженцем Подмосковья и умер на Украине. Он подчеркнул, что россияне, в отличие от украинцев, разрушающих памятники советским деятелям, будут отстаивать историческую правду.
«Мы сохраняем память о всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав. Проект „Единой России“ „Историческая память“ как раз направлен на сохранение этой памяти», — отметил Синякин.
Денис Перепелицын добавил, что Антонов по праву считается отцом советской военно-транспортной авиации. Конструктору заслуженно присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили Сталинскую и Ленинскую премии.
«Чего стоит только создание знаменитого „кукурузника“ — Ан-2, который до сих пор летает, применяется в сельском хозяйстве и не только А Ан-22 „Антей“ — первый в мире широкофюзеляжный самолет, установивший множество рекордов грузоподъемности», — добавил депутат.
Антонов внес огромный вклад в развитие авиации. Он разработал десятки планеров более 20 типов самолетов, которые считаются символом надежности во всем мире.