Память авиаконструктора Александра Яковлева почтили в Химках

Вечер памяти авиаконструктора, академика, Героя Социалистического Труда Александра Яковлева прошел в «Умной библиотеке» в Химках. Собравшиеся узнали интересные факты из жизни инженера и познакомились с его разработками.

Александр Яковлев конструировал самолеты серии Як и сделал значимый вклад в советскую авиационную промышленность. Его разработки сыграли ключевую роль в Великой Отечественной войне.

«Сегодня потомки героев продолжают стоять на защите Родины. Их мужество и профессионализм — это продолжение традиций, заложенных предками», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Участие в открытом уроке истории приняли активные жители Химок, муниципальные депутаты и общественные деятели.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Ее цель — объединить поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее героям.