Паллиативным пациентам Подмосковья напомнили о бесплатной помощи | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:16 Паллиативным пациентам Подмосковья напомнили о бесплатной помощи Телеканал «360»

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Тяжелобольные пациенты могут получить серьезную поддержку в Подмосковье, включая психологическую. Руководитель координационного центра по паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова побывала в студии 360.ru и рассказала о возможностях службы в интервью Ксении Присекиной.

Координационный центр принимает в среднем по 350 обращений в неделю — это около 1,5 тысячи в месяц.

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«Основной поток информации входит через нашу горячую линию, которая работает 24 часа семь дней в неделю. Ребята принимают обращения от близких, от врачей. Также получаем информацию через порталы, мессенджеры, социальные сети. Задача — помочь в максимально короткие сроки. Мы понимаем, что для этих пациентов время является очень важным. У нас 24 часа на то, чтобы полностью закрыть обращение», — рассказала Шестакова.

В координационном центре есть амбулаторный отдел, отделы стационарной помощи и лекарственного обеспечения. Есть внутренний отдел аналитики и статистики, который помогает понять, в каком направлении двигаться дальше. Большую работу ведет отдел по связям с общественностью. Он помогает ликвидировать информационный дефицит в обществе.

«Возможности паллиативной помощи безграничны. В тот момент, когда врач понимает, что медицина бессильна для этого пациента, паллиативная помощь говорит: „А мы можем помочь“», — добавила Анна.

Самой востребованной услугой координационного центра является помощь на дому. Пациенту комфортно в окружении своих близких, в привычной обстановке. Поэтому около 70% обращений связана именно с таким видом поддержки.

В этом году приоритетным направлением стала психологическая помощь. Запись на консультации открылась 1 апреля. Помощь доступна как самим пациентам, так и их родственникам.

Записаться на прием к специалисту можно по номеру горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

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