Паллиативная служба Луховицкой больницы получила новое оборудование

Новое оборудование для улучшения ухода за тяжелыми пациентами поступило в паллиативную службу централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому в Подмосковье. Недавно арсенал учреждения пополнился тремя реабилитационными подъемниками, противопролежневыми матрасами, а также расходными материалами для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Новая техника призвана облегчить работу медицинского персонала и повысить качество обслуживания маломобильных жителей, отметили в региональном Минздраве.

Главная медсестра Луховицкой больницы Валентина Бурмистрова отметила, что все оборудование уже введено в эксплуатацию.

«Подъемники будут очень полезны при транспортировке пациентов, которые из-за ограничения подвижности из-за травм или болезней с нарушением опорно-двигательного аппарата не могут самостоятельно передвигаться. Оборудование поможет обеспечить безопасность пациента, а медперсоналу снизить физическую нагрузку и в целом повысить качество ухода», — рассказала она.

Технику закупили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.