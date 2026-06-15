Палаточный сезон начался в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье

Палаточный сезон стартовал в подмосковном лагере «Литвиново». Он традиционно пройдет при поддержке МЧС. Смена продлится 14 дней, а следующий завезд запланирован на начало июля.

Проект палаточного лагеря реализуют уже третий год подряд, рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

«Этот опыт показал свои результаты в прошлые годы — ребятам действительно интересен такой формат отдыха. Дети учатся самостоятельности, помогают друг другу, отключаются от гаджетов и по-настоящему дружат», — добавил он.

Смена в палаточном лагере предполагает полное погружение в походную атмосферу при сохранении комфорта и безопасности. Ребята поучаствуют в туристических эстафетах, подъемах на скалодроме, мастер-классах по спортивному ориентированию и посиделках у костра.

Дети будут жить в палатках. Вожатыми станут студенты колледжа МЧС. Программа позволит ребятам развить навыки выживания в дикой природе.

Традиционно в лагере отдохнут дети участников СВО.