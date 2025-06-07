Палаточный лагерь «Рокоссовский» открыли в Кубинке

Палаточный спортивно-патриотический лагерь открылся в Кубинке на территории парка «Патриот». Назван он в честь легендарного маршала Советского Союза — Константина Рокоссовского.

Ребят здесь ожидает не просто отдых, а обширная познавательная программа, которая включает занятия по инженерии, военной тактике и ориентированию на местности.

Дети научатся оказывать первую помощь и правильно действовать в критических ситуациях, таких как пожар или спасение.

Палатки, рассчитанные на 12 человек, оборудованы кондиционерами, которые могу как охлаждать, так и подогревать воздух в зависимости от внешней температуры.

Одна смена принимает около 300 школьников. Детей делят на группы, каждая из которых имеет своего вожатого и инструктора. Смена длится две недели, по завершении активного отдыха дети принимают участие в выпускной игре, где демонстрируют все, чему научились.