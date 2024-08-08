Палаточная смена началась в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье

Палаточный лагерь открыли для детей участников СВО в «Литвиново». Участники смены посетят занятия по многоборью, спортивному туризму и другие.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, дети участников СВО отдыхают в лагере «Литвиново» по бесплатным путевкам второй год. За это время там побывали более пяти тысяч ребят. В этом году там запустили новый проект — палаточный лагерь.

«Мы запустили новый проект палаточного лагеря совместно с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. В смене в нем отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Во время смены для детей будут проводить встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС, МВД», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

В программу смены включили занятия по многоборью, спортивному туризму и ориентированию, а также плаванию и другим дисциплинам. Дети будут жить в теплых палатках и получать питание и гигиенические процедуры в помещениях стационарного лагеря. Смена продлится 14 дней.

Проект запустили на основе соглашения о сотрудничестве между Минсоцразвития региона, регионального управления МЧС и Главного управления гражданской защиты Московской области.

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