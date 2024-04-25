Пал травы потушили в Лотошине | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 14:39 Пал травы потушили в Лотошине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Мособлпожспаса ликвидировали пал травы в Лотошине. Жители деревни Афанасово обратились в Систему-112 с просьбой потушить возгорание.

«Общая площадь возгорания составила более 250 квадратных метров. Чтобы не дать огню подступиться к населенному пункту, к месту пожара были направлены сразу два пожарных расчета», — отметил начальник ПСЧ-205 Дмитрий Королев.

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Возгорание оперативно ликвидировали. Жителям Московской области напоминают, что даже небольшой костер может привести к трагедии. Травяные палы нередко перерастают в торфяные или лесные пожары, остановить которые достаточно сложно, так как это требует привлечения значительных сил и средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Под пристальным наблюдением остаются шесть территорий, которые в последнее время чаще всего подвергались лесным пожарам.

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