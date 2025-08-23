Падел-корты откроют в Одинцове

Этот вид спорта сочетает элементы тенниса, сквоша и пинг-понга. Сейчас он набирает огромную популярность. Первый падел-корт откроют в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

На площадках в парке можно играть как новичкам, так и опытным игрокам. Здесь обустроили два корта, оба соответствуют международным стандартам. Расположены они в тихом уголке Одинцовского парка — и это позволяет совмещать тренировку с отдыхом на свежем воздухе.

Инфраструктура продумана здесь на высшем уровне: удобное покрытие, освещение и все необходимое для комфортной игры в любое время года.

Отец-основатель падела — мексиканский миллионер Энрике Коркуэра. В 1969 году он строил в своем доме в Акапулько теннисный корт, но обнаружил, что ему не хватает места. Тогда Коркуэра уменьшил площадку, для удобства обнес ее стенами и начал соревноваться с друзьями по новым правилам. Получившуюся игру он скромно назвал «падел Коркуэра».