Падел-корт открыли в парке «Питомник» в Серпухове

В парке «Питомник» в Серпухове на базе спортивной школы «Русский медведь» открылся новый падел-корт. Теперь заниматься этим видом спорта можно не только у реки Оки, но и в центре города.

Падел развивает координацию, реакцию и выносливость, при этом подходит для любого возраста и уровня подготовки. Корт работает с утра до позднего вечера. Есть раздевалки, инвентарь, время на корте можно арендовать.

«Видим большой потенциал и уже строим планы: планируем открыть отделение падел-тенниса в спортшколе, чтобы дети тренировались бесплатно. В перспективе также установим навес над кортом, чтобы погода не была помехой играм. […] Уверен, что новая площадка станет местом притяжения для любителей и профессионалов. Продолжим развивать спорт в Серпухове. Приходите, пробуйте, двигайтесь. Это отличный способ провести время с пользой для здоровья и настроения», — отметил глава округа Алексей Шимко.