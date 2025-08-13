Паблик-арт фестиваль в музее «Горки Ленинские» продлится до 28 сентября

Сейчас в историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» проходит фестиваль современного искусства «Заповедное». Организаторы опубликовали программу мероприятий на август и напомнили, что паблик-арт продлится до 28 сентября.

В подмосковном Минкульте передали, что уже в эти выходные 16 и 17 августа гостей ждут такие мероприятия, как уникальная практика лесной ванны вместе с «Зеленой тенью», майндфулнесс-практика «На границе контакта» с экспертом Анной Нечаевой и познавательная кураторская экскурсия под руководством Веры Ершовой.

Медитативную сессию можно будет посетить и 23 августа. Также в этот день для посетителей подготовят масштабную вечернюю программу с выразительным перформансом «Массив» от Кати Горячевой и проведут уникальную ночную экскурсию-прогулку, позволяющую полюбоваться инсталляциями художника Павла Зуданова — светящимися цветами. Также можно будет провести уютный вечер за чаем среди живописных полей в галерее «Заповедное».

Программа на 30 и 31 августа предложит участникам два ярких события: поп-ап перформанс «Реконструкция» внутри пространства галереи, созданный Катей Горячевой совместно с артистами Сашей Кривошапкиным и Викторией Самойловой, и перформанс «Бесперечь», который исполнит Егор Силантьев в образе буддийского монаха на аллее Монументальной пропаганды. В дополнение гости смогут стать частью лаборатории «Коллективное дрейф-письмо» от объединения экспериментальной прозы Mappa Mundi.

На фестивале посетители увидят работы 30 известных авторов, художественных объединений и молодых перспективных творцов. Все экспонаты художников были созданы специально для фестиваля и прошли отбор кураторов и экспертного совета.

Посещение экспозиции возможно как в сопровождении опытных медиаторов, так и индивидуально с использованием бесплатного аудиогида, записанного авторами работ.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».