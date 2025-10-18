Озимая пшеница взошла на полях агрохолдинга «ОСП агро» в Озерах

На сельскохозяйственном предприятии в Озерах городского округа Коломна большое внимание уделяют посеву озимых, ведь это залог урожая будущего сезона. Специалисты агрохолдинга уже сейчас проводят работу по подготовке кормовой базы для крупного рогатого скота на 2026–2027 годы.

Этой осенью общая площадь посевов озимой пшеницы в «ОСП агро» составила 2233 гектара, что на 100 гектаров выше плана и на 200 гектаров больше, чем в предыдущем сельскохозяйственном сезоне.

Пшеничное зерно богато белком и другими важными питательными веществами, поэтому его активно используют в производстве комбикормов для крупного рогатого скота. Солома, которая остается после обмолота, тоже идет в дело. Благодаря высокому содержанию клетчатки одну ее часть превращают в грубый корм, а другую — в экологически безопасную подстилку.

«Специалисты нашего сельхозпредприятия уже заложили основу для обеспечения кормовой базы крупного рогатого скота на ближайшие два года. Выращенное пшеничное зерно будут использовать для производства комбикорма. На фермах агрохолдинга содержат около 14 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых более пяти тысячи — дойные коровы», — рассказали озерские аграрии.