Озерскую спортивную школу признали лучшей в Подмосковье

В этом году школа смогла показать высокий уровень организации учебно-тренировочного процесса. «Впереди у нас много планов и задач, направленных на дальнейшее повышение качества физического воспитания детей и молодежи, внедрение инновационных методик обучения и создание максимально комфортных условий для занятий физической культурой и спортом», — рассказали в учреждении.

Спортивная школа в Озерах работает с 1983 года. Сейчас это комплексное учреждение нового формата с двумя структурными подразделениями. Здесь проходят учебно-тренировочные занятия по баскетболу, волейболу, карате, лыжному спорту, настольному теннису, плаванию, самбо, фитнесу, шашкам и шахматам, легкой атлетике, дзюдо и футболу.

«Ежегодные конкурсы такого рода важны тем, что они помогают выявить лучшие практики в сфере дополнительного образования детей и подростков. Они стимулируют развитие новых программ и подходов, а также позволяют обмениваться передовым опытом между организациями из разных регионов», — отметили в управлении образования администрации городского округа Коломна.