Озеро Пионер очистили в Раменском округе

Живописная территория водоема стала центром активных работ. Бригада из 10 сотрудников учреждения «Содержание и благоустройство» провела комплексную расчистку, направленную на поддержание чистоты и порядка в одном из любимых мест отдыха горожан.

Специалисты убрали мусор, скосили траву, очистили от граффити ротонду. Особое внимание уделили самому озеро, убрав из него тину, чтобы водоем оставался чистым и прозрачным.

Местные жители отметили, что теперь в Раменском стало лучше, чем на курорте. «Берег был не такой благоустроенный, и само озеро казалось заброшенным. А сейчас смотришь — и глаз радуется, чисто. Видно, процесс уборки еще идет, уточки плавают, черепаху вот увидели, наверное, экология неплохая, так что вроде бы все хорошо», — отметил житель Раменского Павел Алесин.

Такие уборки сотрудники МБУ «Содержание и благоустройство» проводят регулярно. «Все, что прилегает к берегу, мы очищаем от тины, от мусора, от палок, от всего, что летит в воду. Прилегающую к озеру территорию также моем, убираем, где необходимо — подкрашиваем, ремонтируем, чтобы жители могли прийти и насладиться красотой», — рассказал начальник отдела благоустройства учреждения Марат Мальсургенов.

Сотрудники коммунальных служб начинают уборку территорий с самого утра, чтобы жители и гости Раменского с удовольствием проводили время в местах городского отдыха.