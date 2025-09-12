Озеро Комсомольское очистят от мусора в Егорьевске

В центральном парке Егорьевска специалисты приступили к очистке Комсомольского озера. Работы стартовали в первых числах сентября и включают в себя целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление экологического баланса водоема и улучшение его эстетического вида.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов подробно рассказал о запланированных мероприятиях.

«Работа включает комплекс мероприятий: окос камыша, сбор мусора с зеркала воды и дна, удаление воздушно-водной растительности с береговой линии, подъем утопленных деревьев со дна водного объекта», — сообщил Дмитрий Викулов.

Для выполнения работ задействована специальная техника, позволяющая эффективно очищать озеро от мусора и растительности, не нарушая при этом его экологическую систему. Комсомольское озеро вошло в региональную программу «100 прудов и озер» в прошлом году, что стало возможным благодаря активной поддержке жителей, которые отдали свои голоса за включение объекта в перечень на портале «Добродел».