Озеро из Луховиц сможет победить в голосовании по выбору водоемов для очистки

На портале «Добродел» продолжается общественное голосование, целью которого является определение приоритетных водоемов региона для проведения санитарной очистки. Эти работы, направленные на улучшение экологии и благоустройства, будут реализованы в 2026 году в рамках масштабной губернаторской программы «100 прудов и озер».

Луховицкий округ демонстрирует высокую активность. По предварительным результатам голосования, среди водоемов Луховицкого округа лидером по числу голосов является озеро Кутин Бохот, расположенное в селе Дединово. Оно уже набрало 114 голосов. Борьба за второе место также активна: его занимает озеро Борковское, расположенное на территории Ловецких Борок, собравшее 29 голосов поддержки. На третьей позиции находится пруд на реке Вобле, в районе Подлипок, с 17 голосами.

Чтобы проголосовать за очистку водоема, необходимо зайти на портал «Добродел», перейти на интерактивную карту, где визуально представлены все водоемы, участвующие в голосовании, выбрать свой городской округ, найти водоем, за который вы хотите отдать свой голос и нажать кнопку «Проголосовать». Голосование продлится до 10 декабря.