Озеро Исток в Луховицах очистят в 2025 году

Водоем в поселке Белоомут вошел в программу «100 прудов и озер» Министерства экологии и природопользования Московской области. Работы стартуют, когда установится теплая погода.

Среди пользователей портала «Добродел» проводилось голосование, в котором озеро Исток заняло первое место. Его поддержали 1218 человек.

«Площадь озера — 36,8 гектаров. Это один из крупнейших водоемов, где в этом году по Московской области будут идти работы. Исток — излюбленное место жителей и гостей Белоомута, популярное место среди рыбаков», — рассказал заместитель главы муниципального округа Луховицы Андрей Королев.

По программе «100 прудов и озер» предусмотрены мероприятия по очистке водной глади от плавающей растительности, подъему и утилизации строительного и бытового мусора, окосу рогоза и камыша, а также удалению аварийно-опасных деревьев в акватории.