Озеро Исток в Белоомуте очистят от загрязнений

В этом году на водоеме будут проведены масштабные работы по очистке и благоустройству в рамках областной программы «100 прудов и озер», реализуемой Министерством экологии и природопользования Московской области. В ходе работ планируется комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния озера и создание комфортной среды для отдыхающих.
Рабочие проведут очистку водной глади от плавающей растительности. Также будет осуществлен подъем и утилизация строительного и бытового мусора, скопившегося на дне и берегах озера. Важным этапом станет окос рогоза и камыша, разросшихся по береговой линии, а также удаление аварийно-опасных деревьев в акватории. Удаление донных отложений и дополнительное благоустройство в рамках данной программы не предусмотрены.
«Будет скошена растительность вдоль берегов на расстоянии 20 метров. Также состоится очистка водной глади от бытового мусора и отходов», — отметила сотрудник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации округа Марина Якушева.
Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО
Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
Мужчина упал с моста в Москву-реку
Макрона уличили в попытке возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа
В США заявили, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте