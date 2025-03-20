Озеро Исток в Белоомуте очистят от загрязнений

В этом году на водоеме будут проведены масштабные работы по очистке и благоустройству в рамках областной программы «100 прудов и озер», реализуемой Министерством экологии и природопользования Московской области. В ходе работ планируется комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния озера и создание комфортной среды для отдыхающих.

Рабочие проведут очистку водной глади от плавающей растительности. Также будет осуществлен подъем и утилизация строительного и бытового мусора, скопившегося на дне и берегах озера. Важным этапом станет окос рогоза и камыша, разросшихся по береговой линии, а также удаление аварийно-опасных деревьев в акватории. Удаление донных отложений и дополнительное благоустройство в рамках данной программы не предусмотрены.

«Будет скошена растительность вдоль берегов на расстоянии 20 метров. Также состоится очистка водной глади от бытового мусора и отходов», — отметила сотрудник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации округа Марина Якушева.