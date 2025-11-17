Озерецкий фельдшерский здравпункт открылся после ремонта в Орехово-Зуеве
Фельдшерский здравпункт в поселке Озерецком открылся после капитального ремонта. Помощь там получают более 800 человек, в том числе дети.
Как рассказали в региональном Минздраве, пациенты могут проконсультироваться с фельдшером, пройти первый этап диспансеризации и сделать прививку. Также там ведут наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
Кроме того, в ФАПе открыли кабинет телемедицинских консультаций.
«Уделяем особое внимание развитию первичного звена и сельской медицины, чтобы качественная медицинская помощь была доступна жителям отдаленных территорий рядом с домом. После ремонта возобновил работу ФАП в поселке Озерецком. Здесь обновили интерьер, оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Записаться прием можно по телефону 122, а также через «Госуслуги».