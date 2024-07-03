Озеленение центральной площади началось в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Новые растения появятся на центральной площади Химок. Свыше тысячи цветов высадят здесь в ближайшее время. Проект озеленения разработали, учитывая сезонные особенности.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже убрали старые растения и подготовили грунт для высадки цветов.

«Мы разработали новый дизайн клумбы. Сюда привезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Сегодня приступили к высадке многолетних растений», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Объединенного городского хозяйства» Мария Кулешова.

Всего город украсят более 70 тысяч цветов различных видов, среди которых: бегонии, петуньи, календулы, вьюнки и многие другие.

Свыше 3 тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарниках планируют высадить в Химках. Весной в округе зацветет 82 тысячи тюльпанов, которые специалисты высадят уже этим летом.
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