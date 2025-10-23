Озеленение территории провели в микрорайоне Лиаз

Зеленые насаждения стали частью комплексного благоустройства территорий в Ликино-Дулеве. После окончания работ по реконструкции пространства сквера на улице Калинина было высажено порядка 44 кедровых саженцев, создавших аллею вдоль центральной пешеходной зоны.

Эти северные растения были посажены после завершения масштабных мероприятий по улучшению инфраструктуры района: замены плитки общей площадью более 2100 квадратных метров, установки новых осветительных приборов и обустройства скамеек и урн. Особое внимание уделялось детской площадке, которая была реконструирована согласно современным стандартам комфорта и безопасности.

По словам директора Ликино-Дулевского комбината благоустройства Александра Коблова, всего в разных частях города появились более сотни представителей хвойных пород. Помимо сквера на улице Калинина, новые зеленые насаждения появились рядом с административным зданием Ликинского автобусного завода, возле домов № 12 на Почтовой улице и № 22 на улице 1 мая.