Озеленение городских территорий в преддверии Дня Победы началось в Балашихе

Масштабные работы по озеленению памятных мест и городских территорий в преддверии Дня Победы начались в Балашихе. Первым объектом стала площадь Славы — одна из центральных площадок города, где уже стартовала посадка растений.

Общее количество высаживаемых на площади Славы цветов составит около 15 тысяч штук. Они украсят две крупные клумбы у памятника воинам-землякам, территорию вокруг мемориала «Землякам-героям Отечества», вазоны возле библиотеки и у фонтана «Парящий камень», а также полукруглые клумбы. К 9 Мая здесь появятся декоративные канны, пеларгония различных оттенков, бархатцы, цинерария и виола микс — растения, которые создадут праздничную и торжественную атмосферу.

В целом ко Дню Победы цветочное оформление ожидает 44 памятных объекта по всему городу. Среди них мемориалы в скверах и на главных улицах Балашихи. После 9 мая работы по озеленению продолжатся на четырех крупных общественных пространствах: проспекте Героев, улице Парковой, бульваре Нестерова и Московском бульваре.

Всего в этом году в Балашихе планируется высадить около 185 тысяч однолетних и многолетних растений, включая декоративные кустарники. Озеленительные работы будут проходить поэтапно с учетом погодных условий и особенностей растений, что обеспечит их устойчивость и долгосрочное сохранение красоты городской среды.