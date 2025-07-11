Оздоровительный лагерь «Солнышко» начал работу в школе № 9 в Домодедове

В первом корпусе Домодедовской школы № 9 начал работу оздоровительный лагерь «Солнышко», который предлагает школьникам занятия спортом и разнообразные активности. Депутат Московской областной Думы Олег Жолобов посетил лагерь, чтобы ознакомиться с организацией досуга учащихся.

Дети начинают день в лагере с 8:30 и получают двухразовое питание — обед сервируется в 13:00. После обеда ребята играют и затем расходятся по домам. Воспитатели отмечают важность творческой свободы и возможности немного «похулиганить», чтобы сменить привычную обстановку.

Утро в лагере начинается с энергичной программы: ребята соревнуются в эстафете с шариком на ложке. В лагере организованы полезные и насыщенные занятия, включая творческие кружки и выставку рисунков. По словам организаторов, активный образ жизни способствует укреплению здоровья.

Во втором корпусе работает лагерь «Бонифаций», названный в честь героя советского мультфильма — льва. Здесь старшеклассники демонстрируют костюмы и устраивают шоу талантов, погружаясь в атмосферу игры и творчества.

В третьем корпусе расположен лагерь «Следопыты», где школьники участвуют в командных соревнованиях и развивают навыки совместной работы.

Всего в школе функционируют три лагеря, смены которых длятся по 21 дню. Последняя смена завершится 25 августа.

Такие летние программы помогут детям интересно и с пользой провести каникулы, улучшая физическую форму и социальные умения.