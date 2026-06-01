Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием открылся в Павловском Посаде

1 июня на базе школы № 11 в поселке Большие Дворы начал работу оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга». В смену зачислены 83 ребенка, которые будут отдыхать и участвовать в досуговых и спортивных активностях в течение июня.

В первый день смены школа приняла воспитанников с утра. Ребята прошли традиционную линейку, сделали зарядку и позавтракали в школьной столовой. После этого они познакомились с распорядком дня и правилами поведения в лагере.

Педагоги распределили детей по трем отрядам. Для них провели инструктаж по технике безопасности, а также рассказали о предстоящих занятиях и играх. Дети начали оформлять отрядные уголки, выбирали названия и девизы, участвовали в командных активностях и знакомились друг с другом.

Часть программы прошла в Доме культуры «Большедворский». Для школьников подготовили развлекательную программу «Шуми! Играй! Зажигай!», где они участвовали в играх, конкурсах и творческих заданиях.

«Я работаю в нашем любимом лагере с 2021 года, и каждый сезон здесь неповторим. Еще несколько дней назад наши воспитанники сидели за партами, делали уроки и получали оценки, а сегодня с горящими глазами играют на свежем воздухе, поют и танцуют. Это самая теплая и душевная атмосфера. Уверена, месяц пролетит на одном дыхании, оставив ребятам заряд бодрости и позитива на все лето», — сказала руководитель лагеря Татьяна Кадирова.

Лагерь «Радуга» будет работать до конца июня. В течение смены для детей запланированы конкурсы, эстафеты, спортивные игры и творческие занятия.