Оздоровительный кружок для пенсионеров возобновил занятия в Балашихе

Бесплатные занятия по здоровому образу жизни возвращаются в Балашиху после летнего перерыва. Кружок «Искусство быть здоровым» проводит еженедельные встречи под руководством врача высшей категории Натальи Павлюченко.

Занятия будут проходить каждую среду в 11:00 в Библио-холле Центральной городской библиотеки имени Тютчева. На них жители Балашихи смогут узнать о правильном питании, эффективных физических упражнениях, техниках нейробики и дыхательной гимнастики, а также получить другие полезные советы по укреплению здоровья.

Центральная библиотека Балашихи, где проходят занятия, является одним из старейших культурных учреждений города. Она была основана в 30-е годы прошлого века и в 2019 году прошла модернизацию в рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Теперь в здании работает современный Библио-холл, а фонд библиотеки насчитывает около 60 тысяч книг.

Всех жителей Балашихи приглашают присоединиться к занятиям кружка «Искусство быть здоровым» по средам в 11:00 в Центральной библиотеке. Занятия бесплатные, запись не требуется.

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