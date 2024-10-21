Оздоровительный комплекс с крытым катком построят в Кашире в 2026 году

Министерство имущественных отношений Московской области одобрило дирекции заказчика капитального строительства выделение земельного участка площадью для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Кашире. Площадь участка составляет два гектара.

Новый спортивный объект планируют построить на улице Парковая в Кашире. Общая площадь здания превысит пять тысяч квадратных метров и будет состоять из четырех блоков: входной группы для посетителей, ледовой арены, зоны для подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, включая медицинские кабинеты.

Строительство объекта пройдет в рамках государственной программы по возведению объектов социальной инфраструктуры. Комплекс сможет одновременно принимать более 300 посетителей.

Старт строительных работ намечен на следующий год, а завершение проекта запланировано на 2026 год.